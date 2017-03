Brasilien bemüht sich im Fleischskandal um Schadenbegrenzung

Immer wieder Razzien in Brasilien während der vergangenen Tage: Es scheint ein Skandal zu sein, um angebliche Hygienemängel und Bestechungsfälle in der Fleischindustrie von Brasilien: Das Land ist mit einem jährlichen Ausfuhrvolumen von mehr als elf Milliarden Euro der größte Rindfleischexporteur der Welt. Die Fleischbranche ist einer der wenigen florierenden Wirtschaftszweige in dem krisengeplagten Land. Nun kämpft der wirtschaftsliberal-konservative Staatspräsident Michel Temer darum, das Vertrauen in die Fleischindustrie wieder herzustellen. Am Sonntag sagte Temer auf einem eilig einberufenen Treffen mit Diplomaten wichtiger Handelspartner, seine Regierung bekräftige ihr Vertrauen in die Qualität der Produkte. Es gehe nur um Einzelfälle: O-Ton: '"Es ist wichtig zu betonen, dass von den rund 11.000 staatlichen Kontrolleuren nur 33 von der Untersuchung betroffen sind. Und es muss wiederholt werden, dass auch gerade einmal 21 von fast 5.000 Fleischverarbeitern möglicher Gegenstand von etwaigen Vorwürfen sind." Temer lud nach dem Treffen einige der Diplomaten zum Essen in ein Steakhaus ein. Die Polizei wirft einigen Firmen vor, vergammelte und überalterte Fleischprodukte verkauft zu haben. Es gebe kein Gesundheitsrisiko, sagte dazu ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums. Bisher habe keines der mehr als 150 Abnehmerländer seine Bestellungen storniert, sagten Regierungsvertreter. Allerdings haben die EU und China um Aufklärung gebeten.