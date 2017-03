Britisches Parlament verabschiedet Gesetz für Brexit

Das britische Parlament hat am Montagabend das Brexit-Gesetz verabschiedet und damit endgültig den Weg für einen Austritt des Landes aus der Europäischen Union freigemacht. Premierministerin Theresa May kann nun wie geplant den EU-Austritt nach Artikel 50 der Europäischen Verträge beantragen. Das Unterhaus lehnte zunächst Änderungswünsche am Brexit-Gesetz ab. Die Abgeordneten stimmten mit 331 zu 286 Stimmen gegen einen Vorschlag des Oberhauses, das mehr Mitspracherechte für das Parlament gefordert hatte. Daraufhin beschloss das Oberhaus, das House of Lords, das Gesetz unverändert zu akzeptieren und es nicht erneut zurückzuweisen. Das Gesetz wird nun Königin Elizabeth zur Annahme vorgelegt. Dieser symbolische Akt könnte am Dienstagmorgen vollzogen werden. Vor dem Parlamentsgebäude in London forderten Demonstranten Sicherheiten für in Großbritannien lebende EU-Bürger. Viele von ihnen fürchten, nach einem Brexit nicht mehr ohne weiteres im Land bleiben und arbeiten zu können. May könnte theoretisch bereits am Dienstag den Austrittsantrag stellen. Ihr Sprecher hatte allerdings angedeutet, dies werde wohl erst gegen Ende des Monats geschehen. Nach dem Eingang des Austrittsgesuchs in Brüssel haben beide Seiten für die Scheidungsverhandlungen zwei Jahre Zeit. May strebt einen harten Schnitt mit der EU an und will auch auf den Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt verzichten. Erschwert werden May die Brexit-Verhandlungen durch die Forderung der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum. Die Abstimmung könne Ende 2018 oder Anfang 2019 stattfinden, wenn die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU absehbar seien, sagte Sturgeon.