Haarscharf rutscht dieses Frachtflugzeug in der indonesischen Provinz Papua an einer Katastrophe vorbei. Beim Landeanflug auf den Airport Wamena versagt das Fahrwerk der Boeing 737. Mit mehr als 14 Tonnen Treibstoff an Bord schlittert die Maschine über die Landebahn, aber zum Glück kommt es nicht zum Brand. Laut Polizeiangaben wird niemand bei dem Unfall verletzt. Um das Flugzeugwrack zu bergen und die beschädigte Landebahn zu reparieren, musste der Flughafen jedoch zeitweise geschlossen werden.