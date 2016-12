Seit Mitternacht gilt in Syrien eine Waffenruhe. Zunächst sah es so aus, dass sie in vielen Regionen des Landes eingehalten wurde. Ein Rebellenkommandeur der Freien Syrischen Armee zeigte sich zuversichtlich, dass der dritte Anlauf in diesem Jahr erfolgreich sein könnte. Allerdings berichteten Beobachter und Rebellen von Gefechten zwischen Aufständischen und Regierungstruppen entlang der Provinzgrenze zwischen Idlib und Hama. Auch aus einigen anderen Teilen des Landes wurden Schüsse gemeldet. Das syrische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Syriens Präsident Bascha al-Assad, der sich mit russischen Abgeordneten und Abgeordneten des EU-Parlaments traf. In einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin soll sich Assad nach russischen Angaben positiv zu den geplanten Friedensgesprächen in Kasachstan geäußert haben. Diese seien ein wichtiger Schritt, um die Krise in Syrien zu lösen. Die Abmachungen zu einem Waffenstillstand im Februar und September waren nach wenigen Wochen gescheitert. Sie waren zwischen den USA und Russland ausgehandelt worden. Die neue Feuerpause geht dagegen insbesondere auf die Regierungen in Moskau und Ankara zurück. Unklar blieb zunächst, welche Rebellengruppen genau einbezogen werden sollen.