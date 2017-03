Brücke zwischen der Krim und Russland

Drei Jahre nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland gehen die Bauarbeiten an der Brücke zum russischen Festland voran. Wie die russischen Behörden mitteilten, laufe alles nach Plan. Für die Einwohner der Krim ist das Projekt äußerst wichtig. Bislang kamen Strom, Lebensmittel und Touristen vor allem über eine Landverbindung zum ukrainischen Festland auf die Halbinsel. Seit der Sperrung der Landverbindung nach der Annexion kann die Krim nur noch per Flugzeug oder Schiff erreicht werden. O-TON VALENTINA ROZHDESTVENSKAYA, AUS KERCH: "Zunächst mal werden mehr Urlauber zu uns kommen. Und dann werden mehr Menschen unsere wunderschöne Krim sehen können, die Natur. Und Russen, die sonst nicht hierher gekommen wären, werden dann die Krim besuchen." Die Brücke soll eine vierspurige Autobahn und eine Eisenbahnlinie tragen, die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Mit 19 Kilometern soll die Brücke die längste ihrer Art in Europa werden.