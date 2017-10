Brunei: Pompöses Bankett zum Thronjubiläum

Der Pomp dieses Banketts am Freitag in Südostasien erinnerte geradezu an die Szenen in einer grandiosen Filmkulisse. Dabei handelt es sich hingegen um das aufwendige Thronjubiläum des Sultans von Brunei, einem der reichsten Männer dieser Welt. Seit 50 Jahren ist Sultan Hassanal Bolkiah im Amt. Der 71-jährige Monarch regiert über das kleine Brunei an der Nordküste von Borneo seit der Abdankung seines Vaters im Oktober 1967. Damit ist der Sultan auf der Liste der Langzeitmonarchen auf Platz zwei hinter der britischen Königin Elizabeth II. Und viele Gäste aus der Region gaben sich am Freitagabend die Ehre. Darunter unter anderem der Präsident der Philippinen Duterte sowie Aung San Suu Kyi aus Myanmar. Bereits am Donnerstag begannen die Feierlichkeiten rund um das 50. Thronjubiläum inklusive einer großen Parade. Seit 600 Jahren regiert dieselbe Familie. Das Land hat rund 400.000 Einwohner. Und es ist durch seine großen Vorkommen an Öl und Flüssiggas zu einem beachtlichen Reichtum gekommen. Die absolute Monarchie ist einer strikten Form des Islam verpflichtet und seit 2014 wird schrittweise das strenge Strafrecht der islamischen Scharia eingeführt.