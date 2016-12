Zu Fuß wollen sie die anstehenden 3.000 Kilometer zurücklegen. Eine Gruppe von rund 300 Menschen ist am Montagvormittag in Berlin aufgebrochen mit dem Ziel Aleppo. Sie wollen mit dem Marsch auf den Bürgerkrieg in Syrien aufmerksam machen. Die Idee hatte Anna Alboth, eine in Berlin lebende Polin. "Ich bin nicht so naiv zu denken, dass ich den Krieg beenden könnte. Aber ich möchte etwas tun." Auf ihrem Weg liegt die Balkanroute - die Strecke, die Hunderttausende Fliehende aus Syrien, nach Deutschland genommen haben, nur umgekehrt. "Genaugenommen sind auch 3.000 Kilometer nicht so weit. Und man sieht auch, was Kriege anrichten können. Also, man hat auch Syrer hier. Man muss nicht weit laufen. Man sieht auch hier genug Syrer und kann mit ihnen reden, die dann abends dastehen, mit Aleppo telefonieren und Tränen in den Augen haben." "Vor allem, dass die humanitäre Hilfe endlich mal in Syrien ankommt. Das ist das, was wir erreichen wollen. Wir stehen ja nicht für irgendwelche politische Seiten. haben keine politische Entscheidung. Aber es gibt viele Leute, die politische Entscheidungen treffen können. Und die wollen wir dazu bewegen, dass sie den Menschen dort helfen." Alboth und ihre Unterstützer wollen täglich rund 20 Kilometer laufen. Sie hoffen, unterwegs mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Nach dreieinhalb Monaten wollen sie die syrische Grenze erreicht haben.