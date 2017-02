Bürgermeister will Abschiebung von afghanischer Familie verhindern

Wenn die Familie Kapoor bisher durch die Straßen von Königstein im Taunus spazierte, das als heilklimatischer Kurort um Gäste wirbt, fühlte sich hier gut aufgehoben. Bisher, denn nun droht die Abschiebung zurück nach Afghanistan. Vater Krishan, der am 15. Februar eine Stelle als Küchenhilfe antreten wird, wartet noch auf Nachricht von den Behörden. Die Mutter und ihre beiden Söhne erhielten in der vergangenen Woche ihren Abschiebungsbescheid. Der Bürgermeister von Königstein versteht die Welt nicht mehr. Leonhard Helm findet, alle vier Flüchtlinge seien bestens integriert. Bereits kurz nach ihrer Ankunft im August 2013 begann Mutter Krishna als Küchenhilfe in einem Kinderhort zu arbeiten, der 18-jährige Karan und sein 14-jähriger Bruder Sahel besuchen seit mehr als drei Jahren mit gutem Erfolg die Realschule. Der CDU-Politiker unterstützt die Familie, die Klage gegen die drohende Abschiebung eingelegt hat. O-Ton: "Das, was mich ärgert, ist, dass wir überhaupt keine Rolle spielen. Wir haben heute wieder gehört, man muss eigentlich Einzelfälle prüfen. Aber wenn man bei dem Einzelfall nur diese Formalien prüft, wo kommt er her, und wo käme er hin zurück sozusagen, das reicht nicht. Keiner hat sich damit beschäftigt, was die Frau in den dreieinhalb Jahren gemacht hat. Keiner hat bei uns nachgefragt, wie gut sie sich integriert hat, wie gut ihre Kinder integriert sind, wie sie alle Teil unserer Gesellschaft geworden sind." Die Kapoors sind Hindus und wurden in Afghanistan wegen ihrer Religion verfolgt. Die Mutter spricht von Krieg und Unsicherheit. Sohn Karan beschreibt den trostlosen Alltag dort. O-Ton: "Da haben wir keine Zukunft. Wenn ich bin dagewesen, habe ich gar nichts gemacht. Immer Angst, wenn mein Papa geht zur Arbeit. Ich habe immer Angst gehabt, kommt der wieder oder nicht. Also, war sehr schwere Zeit." Bürgermeister Helm will eine Petition für die Kapoors starten und auch den Landtag informieren, weil er die Entscheidung einfach nicht verstehen kann. Berlin, wo seine Parteifreunde derzeit an Plänen zur schnelleren Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern feilen, scheint da sehr weit entfernt von Königstein im Taunus.