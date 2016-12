HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. FRAUKE KÖHLER, SPRECHERIN DES GENERALBUNDESANWALTES: "Wir haben heute an verschiedenen Ort in Nordrhein-Westfallen und Berlin durchsucht. An diesen Orten soll Anis Amri sich früher aufgehalten haben. Aufgrund eines Hinweises wurde auch ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert. Festnahmen sind bislang nicht erfolgt. Mittlerweile liegen uns auch erste Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung des Lkw vor. Es konnten Fingerabdruckspuren außen am Lkw, an der Fahrertür und an der B-Säule festgestellt werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat. Gegen ihn wurde heute Haftbefehl erlassen."