Bundesregierung um Deeskalation im Streit mit Türkei bemüht

Das Rathaus der baden-württembergischen Stadt Gaggenau war am Freitag nach einer Bombendrohung geräumt worden. Am Vortag hatte die Stadt eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag aus Sicherheitsgründen untersagt. Bozdag wollte bei seinen in Deutschland lebenden Landsleuten für die geplante Verfassungsreform in der Türkei hin zu einem Präsidialsystem werben. Der stellvertretende Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Attila Karabörklü, am Freitag in Frankfurt: "Diese Bombenandrohung zeigt natürlich auch, dass diese Situation sehr, sehr heiß ist. Und dagegen müssen natürlich auch alle Seiten sich bemühen, einen Dialog zu finden, um das Problem zu besänftigen und ins Gespräch reinzukommen. Das würde natürlich auch sowohl der Türkei, auch der türkischen Bevölkerung in der Türkei, aber auch der türkischen Community sehr helfen." Die Bundesregierung hat das Verbot einer Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Justizminister im badischen Gaggenau verteidigt. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin: "Die Entscheidungen der zuständigen Behörden der Länder oder der Kommunen, die können und werden wir nicht kommentieren. Die sind ganz sicher im Einklang mit Recht und Gesetz ergangen. Und wenn nicht, dann werden das deutsche Gerichte überprüfen." Schäfer warnte vor einer Eskalation des Streits über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Denn niemand könne ein Interesse daran haben, dass man in einen Dialog nur noch über Medien und in offene Konfrontation verfallen. Trotz Meinungsverschiedenheiten dürfe kein Öl ins Feuer gegossen werden. CSU-Vorstandsmitglied Markus Söder am Freitag in München zu dem Thema: "Wichtig wäre halt, dass die Türkei auch mal ein bisschen wieder runterkommt von der Diktion, von den Äußerungen, die da gemacht werden. Ich hoffe es sehr. Es ist übrigens auch im Interesse der Türkei. Ich glaube sogar, mehr im Interesse der Türkei als Deutschlands, sich wieder ein stückweit anzunähern. Wir sind nach wie vor der wichtigste Partner. Wenn man den verprellt, hat man echte Probleme." Hier die Stimmen von einigen Passanten am Freitag in Berlin-Neukölln: "Für mich hat der hier keine Wahlveranstaltungen zu führen. Und die Türken, die ihn wählen wollen, sollen rübergehen und da wählen. Aber wir haben genug andere Türken, die das nicht wollen, hier. Und die sind ja genauso gefährdet. Wenn da rauskommt, dass die mal was gegen ihr Land oder ihren Obersten gesagt haben, dürfen sie nicht mehr einreisen." "Das ist okay. Wenn sie, die Leute, da drüben nicht die Freiheit sagen sollen oder was sie sagen wollen oder die Meinungsfreiheit nicht akzeptiert ist, sollten wir das auch nicht hier durchziehen." Die Bundesregierung versucht nach dem Verbot des Wahlkampfauftritts des türkischen Justizministers Bozdag die Wogen zu glätten. Bundeskanzlerin Angela Merkel vermied am Freitag eine Bewertung des Verbots der Veranstaltung in Gaggenau und verwies lediglich darauf, dass die Entscheidung einzig bei der Stadtverwaltung gelegen habe.