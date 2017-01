Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verbot der NPD

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Dienstag, ob die NPD wie von den Ländern betragt verboten wird. Der Bundesrat sieht in der rechtsextremen Partei eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Extremismusforscher Hajo Funke. O-TON HAJO FUNKE, EXTREMISMUSFORSCHER: "Es macht sie gefährlich ihre neonazistische Ideologie, also das Eintreten eines irgendwie gearteten viertes Reich. Es macht sie gefährlich dazu die gewaltbereiten Gruppen unterstützen, als Netzwerk, in Teilen getarnt, in Teilen aber auch sehr massiv, etwa in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, wo es auch ausdrücklich nachgewiesen worden ist von investigativen Journalisten, aber auch in Teilen Sachsens." Ein NPD-Verbot war schon im Jahr 2003 Thema. Damals hatte das Verfassungsgericht den Verbotsantrag aber gar nicht erst verhandelt. Weil Agenten des Verfassungsschutzes noch während des Verbotsverfahrens in der Parteispitze aktiv waren, sahen die Richter das faire Verfahren verletzt. Vor dem neuen Verfahren wurden die V-Männer zwar abgezogen. Trotzdem ist zweifelhaft, ob der Verbotsantrag erfolgreich sein wird. Die Partei sei in einer desolaten Finanzlage und kaum handlungsfähig, sagte Richter Peter Müller in der Verhandlung. Deshalb sei fraglich ob man überhaupt von einer Gefahr sprechen könne. Nach eigenen Angaben verfügt die Partei über rund 350 Mandate in den Kommunen und hat etwa 5000 Mitglieder. Nachdem sie in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr scheiterte, sitzt sie in keinem Landesparlament mehr.