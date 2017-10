Bundeswehr setzt Training für Peschmerga im Irak laut "Spiegel" aus

Die Bundeswehr setzt einem Medienbericht zufolge angesichts des Konflikts zwischen den Kurden im Nordirak und der Regierung in Bagdad das Training für die Peschmerga-Kämpfer aus, hier Archivbilder. Wie der "Spiegel" berichtete, bestätigte Generalinspekteur Volker Wieker am Montag in Absprache mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine entsprechende Entscheidung auf Militärebene. Deutschland lieferte in den vergangenen Jahren auch Waffen an die kurdischen Einheiten mit dem erklärten Ziel, den Kampf gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Die irakische Armee übernahm am Montag wieder die Kontrolle der Öl-Stadt Kirkuk von den Kurden. Diese hatten Ende September für eine Unabhängigkeit gestimmt. Die kurdischen Peschmerga befinden sich nach dem Vorstoß des irakischen Militärs weiter auf dem Rückzug. Eine mit den Regierungstruppen verbündete Miliz habe am Dienstag die Kontrolle über die im Nordwesten des Iraks gelegene Stadt Sinjar übernommen, sagten Einwohner. Am Abend zuvor hätten sich die dort stationierten Peschmerga-Kämpfer zurückgezogen. Sicherheitskreisen zufolge übernahmen die irakischen Truppen auch die Kontrolle über zwei weitere Ölfelder in der Region. Die irakische Armee hatte am Montag mit einem schnellen Vorstoß die von Kurden kontrollierte Öl-Stadt Kirkuk eingenommen. Dies war die bislang härteste Reaktion auf das Unabhängigkeitsreferendum in der Region. Der Vorstoß nährte die Sorge vor einem Bürgerkrieg zwischen den Kurden und der irakischen Zentralregierung.