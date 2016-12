Die Bundeswehr hat in einer öffentlichen Übung in Grafenwöhr ein Manöver demonstriert, dass im Falle eines feindlichen Übergriffes an der litauisch-russischen Grenze ebenfalls auf diese Art stattfinden könnte. Der künftige Kommandeur der NATO Battle Group in Litauen, Oberstleutnant Christoph Huber, erklärt den taktischen Zweck dieses Manövers. "Die Kameraden der 2. Kompanie haben hier erfolgreich das Gefecht von der Sicherungslinie hier in diese Verzögerungslinie Adler, in der wir uns gerade befinden, geführt, Zeit für ihre Kameraden gewonnen, dabei feindliche Kräfte vernichtet. Dies ist eine hochintensive Gefechtsausbildung." Im Rahmen eines speziellen Programms wird Huber in Litauen insgesamt 4000 Soldaten aus den Niederlanden, Belgien, Norwegen und Deutschland unter seinem Kommando haben. Hier die Stimmen von einigen der Soldaten: "Die Ausbildung wird sich von Tag zu Tag steigern. Wir haben jetzt schon von kleinen Schützen bis hin zur Kompanie-Ebene, und jetzt wird es in Litauen immer größer aufwachsen. Von daher freue ich mich auf die Aufgabe und es wird bestimmt eine tolle Zeit." "Ich freue mich auf den Einsatz. Wir werden multinational üben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kameraden, das schweißt uns natürlich alle zusammen. Ein kleiner Trostpunkt ist, dass ich weg von der Familie bin, aber das halte ich schon aus." Ab Januar werden rund 1000 Soldaten des Panzergrenadierbataillons 122 in Litauen im Einsatz sein. Einsatzdauer für die Deutschen ist zunächst ein halbes Jahr, wobei das NATO-Programm selbst unbefristet ist. Aus Deutschland werden im Januar 26 Panzer, 100 weitere Fahrzeuge und 120 Container mit der Bahn nach Litauen verlegt werden.