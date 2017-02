Bus kippt in die Fluten eines reißenden Flusses

Dramatischer Busunfall in den Anden in Peru. Am Freitag kippte ein Reisebus, der auf dem Weg nach Piura gewesen ist in den Rio Seco. Durch das Hochwasser war der Fluss zu einem reißenden Strom geworden, der den Bus zum Umkippen brachte. Zum Glück konnten sich die Passagiere durch die Fenster retten. Die Behörden warnen davor, die Flüsse, die aufgrund von heftigen Regenfällen über die Ufer getreten sind zu durchfahren. Bereits Anfang Februar war in dem Land der Notstand ausgerufen worden. Dutzende Menschen waren durch die Überflutungen ums Leben gekommen. Und nach Angaben der Meteorologen sollen die Niederschläge noch bis April anhalten.