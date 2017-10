Carlo Ancelotti in Jerusalem

Der erst kürzlich vom Fußball-Bundesligisten Bayern München entlassene italienische Coach Carlo Ancelotti scheint sich nicht zu langweilen. Denn am Montag erst war er in der Altstadt von Jerusalem im Zusammenhang mit einem Friedensprojekt bei einem Kinder-Fußballturnier mit dabei. Doch zu seinem Ex-Verein wollte sich der 58-jährige nicht äußern. Er betonte nur, dass er sich zurzeit sehr sehr wohl fühle. Ancelotti war nur relativ kurz bei den Bayern. Nach 15 Monaten kam bereits das Aus. Vorausgegangen war eine 3:0 Pleite in der Champions League bei Paris Saint Germain. In Italien wurde anschließend über eine Rückkehr Ancelottis zum AC Mailand spekuliert.