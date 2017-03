Cavusoglu verbittet sich deutsche Einmischung in türkischen Wahlkampf

Einen gemeinsamen Auftritt von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu hat es am Mittwoch nicht gegeben, nur Fotos vom Treffen der beiden in Berlin. Der türkische Chefdiplomat verwahrte sich später, am Rande der Tourismusbörse ITB, gegen eine Einmischung der Bundesrepublik in den Wahlkampf in der Türkei. Deutschland solle es unterlassen, zu dem für Mitte April geplanten Verfassungsreferendum Position zu beziehen. Hinter deutscher Kritik an der Türkei sehe er auch Islamfeindlichkeit. O-Ton: "In Deutschland sehen wir jeden Tag, dass alle oder viele Politiker, die Medien und örtliche Behörden sehr negativ und barsch und sehr anti-türkisch sind, und wir sehen sogar islamophobe Stimmungen. Das halten wir für inakzeptabel. Kritik und Kommentare sind in Ordnung, aber anti-türkische und islamophobe Stimmungen und Tendenzen sowie Populismus sind eine sehr gefährliche Bedrohung." Die Türkei wolle die Freundschaft zu Deutschland aufrechterhalten. Darüber müsse aber die Bundesrepublik entscheiden, und sein Land werde entsprechende Schritte unternehmen, so der Außenminister. Er gab zudem an, mit Gabriel über einen möglichen Wahlkampfauftritt von Präsident Recep Tayyip Erdogan hierzulande gesprochen zu haben. Deutschland habe für diesen Fall alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen zugesichert. Gabriel sagte dazu seinerseits nichts. Der SPD-Politiker betonte, Deutschland wünsche sich eine Normalisierung der Beziehungen zur Türkei. Er forderte von der Regierung in Ankara aber auch im Wahlkampf die Einhaltung von Recht und Anstand. Gabriel sagte, zu den Grenzen, die man nicht überschreiten dürfe, gehöre auch der Vergleich mit Nazi-Deutschland.