CDU, CSU und Grüne ziehen positive Bilanz erster Sondierung

Union und Grüne haben nach ihrem ersten Sondierungsgespräch über eine Jamaika-Koalition eine positive Bilanz gezogen. Der CDU-Generalsekretär Peter Tauber. "Das waren heute zwei gute Gespräche aus Sicht der CDU. Man hat auch heute Abend, heute Nachmittag im Gespräch mit den Grünen gemerkt, es ist uns ernst, wir ringen gemeinsam, wir hören auch einander zu, um am Ende Probleme zu lösen und das Beste für unser Land zu erreichen." Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner. "Das Gespräch war geprägt davon, über Themen zu reden. Es war auch geprägt davon, nach Lösungen zu suchen. Nach Lösungen zu suchen, wie Zusammenhalt in unserer Gesellschaft organisiert werden kann. Aber klar ist auch, es ist noch ein ganz schönes Stück des Weges, den man gehen muss." CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. "Jetzt haben wir uns heute intensiv abgetastet. Mit dem Blick in den Atlas sieht man, dass der Weg nach Jamaika weit ist. Aber trotzdem ist auch klar, dass die Themen das Entscheidende sein werden." Am Donnerstag wollen FDP und Grüne, am Freitag alle vier Parteien miteinander reden.