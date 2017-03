CDU und SPD im Saarland beinahe gleichauf

Wer wird stärkste politische Partei im Saarland? Umfragen zufolge wird das ein ganz knappes Rennen. Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl liefern sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts vom 9. März hat die CDU nur noch einen Prozentpunkt Vorsprung auf ihren Koalitionspartner SPD. Es scheint, als verkürzen die Sozialdemokraten ihren Abstand mit jedem verbleibenden Tag bis zur Entscheidung. Auch wenn die bundespolitische Bedeutung der Landtagswahl nach Einschätzung der Experten eher gering ist. Viele sehen in ihr einen Indikator dafür, wie stark der Schulz-Effekt an der Wahlurne tatsächlich ausfällt. Bei den Bürgern im Saarland ist die derzeit regierende Große Koalition von CDU und SPD Umfragen zufolge äußerst beliebt. Das gilt auch für Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU: "Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Frau Karrenbauer einen sehr vernünftigen Eindruck macht, eine sehr integre Person ist und es keinen Grund gibt, sich da Alternativen mit Gewalt zu überlegen. Also Rot-Rot-Grün in dem Fall nicht. Nicht, dass ich grundsätzlich etwas dagegen hätte, aber in dem Fall sehe ich hier für das Saarland keine andere Option." Die Linke mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine kann nach den Forsa-Zahlen mit einem Wähleranteil von 13 Prozent rechnen und wird voraussichtlich drittstärkste Kraft. Ein Blick auf die Chronik der Sonntagsfragen verrät, dass die Blütezeit der AfD im Saarland vorüber sein könnte. Im Auftrag der BILD-Zeitung fand das INSA-Institut heraus, dass Anfang des Jahres zehn Prozent der Saarländer die Alternative für Deutschland wählen wollten. Zuletzt hielten in den Umfragen nur noch sechs Prozent die AfD für eine wählbare Alternative. Mit jeweils vier Prozent schneiden FDP und die Grünen noch schlechter bei der Wählerschaft ab. Ob sie angesichts dieser Ergebnisse überhaupt in den Landtag einziehen können, bleibt fraglich. Allerdings gibt es im Saarland noch viele unentschlossene Wähler: "Nein, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Es ist eine schwierige Zeit und dann weiß man gar nicht, welche Partei man jetzt wählen soll. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, aber ich werde mich entscheiden." Am 26. März sind rund 800.000 Wahlberechtigte im Saarland aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.