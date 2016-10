Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen die PSV Eindhoven stand am Dienstag nicht nur das Training von Müller und Co, nein, natürlich auch die obligatorische Pressekonferenz vor dem Match am Nachmittag - auf dem Podium, na klar, Cheftrainer Carlo Ancelotti. Der warf einen Blick zurück auf das 2:2 gegen Eintracht Frankfurt am 15. Oktober. O-TON CARLO ANCELOTTI, CHEFTRAINER FC BAYERN MÜNCHEN "Das Spiel gegen Frankfurt: Ich habe gesagt, dass die Attitude nicht gut war. Wir müssen morgen die Haltung wechseln, nicht die Spieler." Einstellungswechsel statt Spielerwechsel also. Denn die letzten drei Pflichtspiele waren für den FC Bayern kein Ruhmesblatt. Bilanz: zwei Mal Remis, eine Niederlage. Auch Mats Hummels war sich der Fallhöhe des Spiels gegen Eindhoven am Mittwoch bewusst. O-TON MATS HUMMELS, SPIELER FC BAYERN MÜNCHEN "Schon eine kleine Drucksituation jetzt. Dadurch, dass wir einfach für uns einen der beiden ersten Plätz, möglichst den ersten erreichen wollen. Das geht nur, wenn wir jetzt Eindhoven zu hause schlagen. Sollte uns das gelingen am besten auswärts danach auch noch mal. Aber das ist der Grundstein, den wir legen müssen. Und ja, es ist ein Heimspiel. Da wissen wir, dass wir auf jeden Fall Favorit sind, aber momentan sind wir nicht zufrieden damit, wie wir die letzten Spiele gespielt haben. Deswegen wissen wir eben auch, dass es absolut kein Selbstläufer wird." Fazit: Es braucht einen Sieg über den niederländischen Meister, um das Achtelfinale nicht zu gefährden. Momentan stehen die Münchener in der Champions League auf Platz zwei der Gruppe D. Nur die Gruppenersten und Zweitplatzierten überstehen die Champions League Gruppenphasen und ziehen in die nächste Runde ein. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.