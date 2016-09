Abschlusstraining am Montag in Dortmund. Ein vielversprechender Saisonhöhepunkt steht in Kürze hier auf dem Programm: Denn am Dienstagabend hat die Borussia die Königlichen von Real Madrid zu Besuch in der heimischen Arena. Und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: alle drei Heimspiele gegen den spanischen Spitzenclub konnte der BVB bisher für sich entscheiden. Entsprechend zuversichtlich äußerte sich Dortmunds Trainer Thomas Tuchel am Montag auf der Pressekonferenz: "Es wird eine unglaubliche Atmosphäre herrschen bei uns im Stadion. Es wird eine Dichte auch dann sein, in der du natürlich auch die Fähigkeit haben musst, auf deinem höchsten Niveau kreativ und mit dem nötigen Biss Fußball zu spielen. Und klar werden wir da unsere Mannschaft und unsere Spieler kennenlernen und wir trauen uns allerdings zu, da zu bestehen." Und gute Nachrichten kamen aus der medizinischen Abteilung des Ruhrpott-Klubs. Alle zuletzt angeschlagenen Kicker waren beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Heimspiel mit dabei. Doch zur Erinnerung: Der Gegner der Gelb-Schwarzen ist niemand Geringerer als der aktuelle Champions-League-Titelverteidiger, der vom weltbekannten Zinedine Zidane trainiert wird und am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Sporting Lissabon einen 2:1-Sieg erreicht hat. Reals Mittelfeldstratege Toni Kroos auf der Pressekonferenz am Montag: "Ja, wir wissen natürlich, dass es sicherlich eins der schwierigeren Spiele morgen wird. Wir wissen, dass Dortmund aktuell relativ gut in Form ist. Vier Tore geschossen hat. Was allerdings an unserem Plan nicht so viel ändern wird. Weil wir in jedes Spiel relativ gleich gehen, indem wir unser Spiel durchbringen wollen, indem wir am Ende das Spiel gewinnen wollen. Natürlich mit so wenig wie möglich Gegentoren. Aber wissen schon, dass das Morgen eine sehr anspruchsvolle Aufgabe wird." Erwartete wird daher eine spannende Partie zwischen Dortmund und dem königlichen Star-Ensemble mit Spielern wie Ronaldo, Benzema und Bale. Das Dortmunder Stadion ist entsprechend seit längerem mit fast 66.000 Besuchern ausverkauft. Anpfiff ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr.