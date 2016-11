Countdown zur Champions League Partie in Gladbach am Mittwoch. Manchester City so heißt der Gegner, den das Team von Borussen Coach André Schubert empfangen wird. Das Hinspiel auf der Insel endete mit einer 4:0 Niederlage. Und zurzeit rangiert die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in ihrer Gruppe auf Platz 3. Trainer André Schubert am Dienstag auf der Pressekonferenz in Gladbach zu den Zielen seines Teams: "Für uns geht es darum, in dieser Gruppe, in der man von vornherein sagen konnte, dass es in vier von sechs Spielen sehr sehr schwer werden wird, haben wir die Chance weiterzukommen. Zumindest in der Euro League zu überwintern, das ist das Ziel. Und dann muss auch gegen eine Mannschaft wie Manchester City viel passen, müssen am Limit spielen, am Limit agieren, um eine gute Chance zu haben." Für dieses Ziel würde den Gladbachern ein Unentschieden gegen Manchester City reichen. Gladbach liegt zudem in der Bundesliga im Moment nur auf Tabellenplatz 13. Daher wächst der Druck auf Trainer André Schubert. Ein Erfolgserlebnis gegen Pep Guardiolas Team von Manchester City käme da wohl gerade recht. Das Spiel beginnt am Mittwochabend in Gladbach um 20:45 Uhr.