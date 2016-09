Tage nach dem schweren Taifun Meranti ringt China mit den Folgen des Sturms. Am Mittwoch war Meranti über China und Taiwan gezogen und hatte zu schweren Schäden und Überschwemmungen gesorgt. Dort blieben Schulen und Fabriken vorsorglich geschlossen, Inlandsflüge wurden gestrichen. Der internationale Flugverkehr war stark eingeschränkt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Taifun der höchsten Kategorie 5 gilt als einer der schwersten Stürme weltweit in diesem Jahr. In der Nacht zu Donnerstag traf Meranti auf China. Die südchinesische Provinz Fujian war besonders betroffen. Auch hier entwurzelte der Sturm Bäume und beschädigte Stromleitungen und führte zu Überschwemmungen. Allerdings verlor er an Stärke. Ursprünglich war Meranti als Super-Taifun eingestuft.