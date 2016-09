Sie ist wieder zurück: US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat nach dreitägiger Unterbrechung wegen einer Lungenentzündung ihren Wahlkampf wieder aufgenommen. Am Mittwoch hatte ihre Ärztin Clinton attestiert, abgesehen von ihrer Lungenentzündung gesund zu sein. Clinton sei in der Lage, das Präsidentenamt auszuüben. Während eines Auftritts in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina schien die 68-Jährige bei guter Gesundheit. Vor Journalisten rechtfertigte sie abermals die Geheimhaltung ihres Schwächeanfalls vor einigen Tagen. Sie habe darum kein Aufhebens machen wollen, sagte die frühere Außenministerin. Der Gesundheitszustand Clintons und der ihres 70-jährigen republikanischen Rivalen Donald Trump sind zum Wahlkampfthema geworden. Die Präsidentenwahl findet am 8. November statt.