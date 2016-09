In einen 'Sack der Erbärmlichen' hatte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton die Wähler ihres Rivalen Donald Trump noch vor kurzem stecken wollen. Nun ist sie wieder etwas zurückgerudert. Es sei falsch gewesen, von "der Hälfte" der Trump-Anhänger gesprochen zu haben, erklärte Clinton am Samstag. Sie sei bei ihren Äußerungen zu "grob generalistisch" gewesen, was nie eine gute Idee sei. Sie bleibe aber dabei, dass Trump seine Kampagne größtenteils auf Vorurteile und Paranoia aufgebaut habe.