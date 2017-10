Comic-con in Moskau

Am Sonntag ist in Moskau die Comic-con zu Ende gegangen. Eine erste Ausgabe dieser Messe, auf der ursprünglich vor allem Comics getauscht, verkauft und gezeigt wurden, gab es bereits 1970 im kalifornischen San Diego. Doch in letzten Jahren hat die Veranstaltung immer mehr Fans aus der Science-Fiction oder Fantasy Szene angelockt. So auch in Moskau. Hier die Stimme von einem der begeisterten Cosplayer in der russischen Hauptstadt: "Das Festival ist unglaublich. Ich mag alles. Die vielen Stände, die tolle Atmosphäre, es ist wunderbar." Beim Cosplay stellen die verkleideten Personen Figuren aus Comics, Filmen oder Animationen möglichst originalgetreu dar. Und auch in Moskau war die Kunst und Hingabe, mit der die Verkleidungen geschaffen wurden, sehr beeindruckend. Die Comic-con findet auch in zahlreichen anderen Städten der Welt statt.