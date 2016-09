Unverkennbar tagt am Freitag die CSU in Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Vor Beginn der zweitägigen Vorstandsklausur zeigte sich der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zuversichtlich, dass sich die beiden Unions-Schwesterparteien trotz des Dauerstreits in der Flüchtlingspolitik auf gemeinsame Positionen vor der Bundestagswahl einigen können. O-Ton: "Das ist auch der Kerninhalt unserer Klausur, der CSU, eine Orientierung in der Sache. Und das ist dann die Grundlage für die Gespräche mit der CDU. Aber unsere Politik richtet sich nicht gegen die CDU, sondern wir sind eine eigenständige Partei und brauchen ein eigenständiges Profil. Unser politischer Gegner ist nicht die CDU." Gleichwohl forderte der CSU-Vorsitzende in der Flüchtlingspolitik erneut ein Einlenken der CDU etwa bei der Obergrenze für die Aufnahme Geflüchteter. Hier könne es keinen Kompromiss geben. In der Steuer- und Innenpolitik stimmten beide Parteien hingegen bereits weitgehend überein. Die CSU will auf der Vorstandsklausur mehrere Papiere beschließen, darunter zu den Themen Innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik. Damit wollen die Christ-Sozialen den Druck auf die CDU erhöhen, mit der bis November auf sechs Konferenzen gemeinsame Positionen in allen größeren Politikbereichen erarbeitet werden sollen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten CSU-Politiker wiederholt einen Kurswechsel von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel in der Migrationspolitik gefordert, auch mit dem Verweis auf das schlechte Abschneiden der Christdemokraten bei Landtagswahlen.