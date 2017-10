CSU-Basis will Neuausrichtung der Partei

Goldener Herbst am Chiemsee in Oberbayern. Doch für die schöne Landschaft hatten die Mitglieder des CSU-Kreisverbandes Traunstein in dieser Woche kaum ein Auge übrig. Im Gasthof zum Hafenwirt wurde über das schlechte Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl am 24. September diskutiert. Die CSU, die in Bayern eigentlich auf absolute Mehrheiten setzt, hatte bei der Wahl nur 38,3 Prozent der Stimmen erhalten. Mehr als zehn Prozent weniger als noch vor vier Jahren. Schon im kommenden Jahr stehen Landtagswahlen an, bei denen man wieder punkten will. Es muss sich etwas ändern, findet der CSU-Ortsvorsitzende Josef Daxenberger: "Wir müssen den Leuten die Angst nehmen, die wo vielerseits da ist, in vielen Richtungen. Innere Sicherheit - natürlich war es ein Fehler, dass man die Leute, wie sie herin waren, die humanitäre Sache war ok. Aber dass so viele Leute da herin sind und keiner weiß, wer das ist. Jetzt muss man wieder Ordnung schaffen. Wir müssen wissen, wer ist bei uns herin, welche Leute gibt es, und dann müssen wir schauen, dass wir das begrenzen und dass es erträglich ist. Und die 13 Prozent AfD waren schon auch eine Überforderung der Gesellschaft." Diskutiert wird auch über die Parteiführung, insbesondere der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer steht in der Kritik. Daxenberger hat hier eine klare Meinung: "Auf jeden Fall brauchen wir eine Neuausrichtung. Und nicht nur mit einem Vorsitzenden, sondern mit einer stark verjüngten Mannschaft. Und dann können wir wieder nach vorne gehen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir dann wieder bessere Wahlergebnisse einholen werden." Auf die Regierungsbildung in Berlin und eine mögliche Jamaika-Koalition schaut man am Chiemsee nur mit wenig Begeisterung. Viele fragen sich, wie das funktionieren soll, ohne dass die CSU wichtige Positionen aufgibt. So auch der CSU-Ortsvorsitzende Christian Hümmer: "Ja, was sagt die Basis zu Jamaika? Man ist fast ein bisschen ungläubig, dass man jetzt so eine Jamaika-Koalition auch mit den Grünen schließen soll. Wo wir doch in vielen Situationen ganz, ganz große Unterschiede haben. Man merkt allerdings auch, dass sich auch die Grünen, auch die FDP, auch die CDU und sicherlich auch die CSU sich drauf zu bewegen. Und man spürt schon, dass auch in gewisser Weise eine Verantwortung da ist, auch hier eine Regierung zu bilden." An der CSU-Basis fragen sich viele, ob es aus Berlin eher Rücken- oder Gegenwind geben wird. Die Landtagswahlen stehen im Herbst 2018 an. Seehofer hatte eigentlich angekündigt, nicht mehr als Spitzenkandidat antreten zu wollen, dies später aber zurückgezogen.