Der Vorstand der CSU hat Parteichef Horst Seehofer und seinem Kurs in der Flüchtlingsdebatte den Rücken gestärkt. Bei einer Vorstandsklausur seien sämtliche Punkte ohne Gegenstimmen beschlossen worden, sagte Seehofer am Samstag im oberpfälzischen Schwarzenfeld. Damit sei vor dem für Sonntag geplanten Spitzentreffen der Koalition in Berlin nun klar, wofür die CSU stehe. O-TON BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENTEN HORST SEEHOFER (CSU) "Alle Themen, die wir behandelt haben, sind vom Vorstand nach guter Diskussion einstimmig beschlossen worden. (...) Wir werden sehen, was morgen auch die Kanzlerin alles anspricht. Ich habe ja meine Themen genannt. (...) Es gibt eine ganz, ganz große Sehnsucht der Menschen nach Orientierung." Seehofer verwehrte sich gegen Vorwürfe der SPD, mit seinen Vorschlägen zur Banalisierung der Politik beizutragen. O-TON BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENTEN HORST SEEHOFER (CSU) "Wir sind sehr verantwortlich in der Sprache. Und sehr verantwortlich im Inhalt unserer Politik. Sagen Sie mir, in dem Beschluss, was für sie anstößig ist." In Berlin hatte sich zuvor SPD-Generalsekretärin Katarina Barley von den Beschlüssen des CSU-Vorstandes mit deutlichen Worten distanziert. O-TON SPD-GENERALSEKRETÄRIN KATARINA BARLEY "Wenn man Rechtspopulismus bekämpfen will, indem man selbst rechtspopulistisch argumentiert, dann füttert man im Prinzip nur noch dieses Monster. Der Konflikt liegt zwischen CDU und CSU, und da muss er auch gelöst werden." Im Wesentlichen gehe es in der Union offenbar um Personalfragen, so Barley. Angela Merkel müsse jetzt für klare Verhältnisse sorgen.