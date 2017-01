In der Debatte über schärfere Sicherheitsgesetze legt die CSU nach: Der grenzüberschreitende Datenaustausch in der EU über Kriminelle und sogenannte Gefährder müsse zur Pflicht werden. Das forderte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber am Donnerstag auf der Klausurtagung der CSU in Seeon. O-TON MANFRED WEBER, FRAKTIONSVORSITZENDER DER EVP: "Datenaustausch ist der Schlüssel, um Verbrecher und Terroristen in der modernen Welt zu jagen. … Und, um konkret zu sein: Bei der Frage der Sicherheit geht es aktuell beim Datenaustausch vor allem um die Implementierung. Die bestehenden Systeme, das Schengen-Informationssystem, das Eurodac-System, die bestehenden Systeme auch wirklich zu nutzen." Der fehlende Datenaustausch gilt als einer der Gründe, der die Verfolgung von Gefährdern und Verbrechern erschwert. Denn der Informationsaustausch geschieht bislang auf freiwilliger Basis. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann forderte außerdem eine Verlängerung der Abschiebehaft. O-TON JOACHIM HERRMANN (CSU), BAYERISCHER INNENMINISTER "Es kann nicht davon abhängig sein, ob das jeweilige Herkunftsland, in dem Fall Tunesien, innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen Ausreisepapiere zur Verfügung stellt. Wenn jemand unser Land verlassen muss und gleichzeitig als gefährlich eingeschätzt wird, dann muss er in Haft gehalten werden, bis er das Land verlässt." In Reaktion auf die islamistischen Anschläge der vergangenen Monate bereitet die EU nun ein Registrierungssystem für Migranten vor, die aus nicht-visapflichtigen Ländern in die EU reisen. Auch ein Ein- und Ausreiseregister ist geplant.