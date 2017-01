Der Heiligen Sebastian. Der Schutzpatron der Sterbenden, Helfer gegen die Pest, angebunden an einen Baum, um ihn herum die Andeutungen einer Landschaft. So stellte ihn Leonardo Da Vinci dar, das war wohl um das Jahr 1480, mehr als ein halbes Jahrtausend ist das her. Es war die Anfangsphase von Da Vincis Schaffen. Jetzt ist die Skizze des Meisters das erste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. Ein Auktionshaus in Paris bereitet die Versteigerung des Heiligen Sebastian vor. Direktor Thadée Prate. DIREKTOR FÜR ALTE MEISTER BEI TAJAN, THADEE PRATE: "Das ist wirklich ganz außergewöhnlich und selten, dass eine bisher unbekannte Zeichnung von Leonardo Da Vinci entdeckt wird. Mir fällt da kein anderes Beispiel ein. Das letzte Mal ist sicher 50 Jahre her. Die Zeichnung ist sehr gut erhalten, die wichtigsten Partien sind intakt." Fast 15 Millionen Euro könnte das Kunstwerk bringen. Dafür bekommt der neue Besitzer auch die Anmerkungen des Meisters, die er vermutlich höchst selbst auf die Rückseite der Studie geschrieben hat. Sie sind ein Hinweis darauf, dass die Darstellung wohl als "work in progress" zu verstehen ist. Vermutlich gehört die Zeichnung zu einer Reihe von acht Skizzen, die in Vorbereitung auf das eigentliche, später aber nie umgesetzte Gemälde entstanden. Kunstliebhaber müssen aber keine Angst haben, dass der Heilige Sebastian in irgendeinem privaten Tresor verschwindet. Das Französische Kulturministerium hat die Zeichnung zum Nationalen Kulturgut erklärt. Damit kommen ausschließlich französische Museen als neue Eigentümer in Frage. Der Louvre in Paris gilt da als heißer Kandidat.