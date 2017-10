Dax erobert 13.000er Marke zurück

Die magische Zahl von 13.000 Punkten wurde an der Frankfurter Börse zum Handelsbeginn am Montag erreicht. In Erwartung starker Geschäftszahlen europäischer Firmen deckten sich die Investoren zu Wochenbeginn mit Aktien ein. Analysten warnten allerdings davor, dass einige Firmenbilanzen möglicherweise nicht so gut ausfallen werden, wie eigentlich erwartet. Dennoch seien die Rahmenbedingungen für Aktien nach wie vor gut, sagte Robert Halver von der Baader Bank: "Der Dax ist stabil. Er hat die Kraft der zwei Herzen. Einerseits die Konjunkturdaten, auch in Europa, Deutschland immer besser. Und die Geldpolitik andererseits tut nicht wirklich weh. Sie lässt laufen." Der anhaltende Streit über die von Katalonien angestrebte Loslösung von Spanien sorgte an der Frankfurter Börse dagegen kaum für schlechte Laune. Der katalanische Regierungschef Puigdemont blieb der Zentralregierung in Madrid eine klare Antwort auf die Frage schuldig, ob er die Unabhängigkeit der Region ausgerufen hat. "In Katalonien kreißt der Berg und gebar eine Maus. Man hat hier mit viel imposanten Machtgehabe die Unabhängigkeitserklärung dann auch erklärt. Aber dann den Rückzug gemacht. Katalonien wird nicht unabhängig werden. Warum? Weil dann aus einem Eldorado ein Armenhaus wird. Das will niemand. Jeder hat die Euro-Krise noch im Kopf. Niemand geht freiwillig in die Armut." Dem Euro machten vor allem die Wahlen in Österreich zu schaffen. Der wahrscheinliche Einzug der rechtspopulistischen FPÖ in die Regierung in Wien mache eine engere Verzahnung der EU unwahrscheinlicher, sagten Analysten.