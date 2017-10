Dax knackt die 13.000er Marke

Nach mehreren vergeblichen Anläufen hat der Dax am Donnerstagnachmittag die 13.000-Punkte-Marke geknackt. Der deutsche Leitindex kletterte um 0,2 Prozent auf 13.002 Zähler und notierte damit so hoch wie noch nie in seiner fast 30-jährigen Geschichte. Auslöser der Käufe im Dax war laut Händlern der etwas nachgebende Euro. Das nahm den Anlegern die Sorgen vor einem hohen Wechselkurs, der die Export-Chancen der Unternehmen auf dem Weltmarkt mindert. Auch die Lage in Spanien spielte eine Rolle, sagte Stefan Scharffetter von der Baader Bank: "Ja, wir hatten ja - wenn wir gesehen haben, dass der Dax die letzten Tage immer an der 13.000er-Marke gekratzt hat, hat er sich sehr schwer getan. So neue Höchststände, das ist natürlich immer ein Hindernis und stellt auch einen ordentlichen Widerstand dar. Wir hatten ein bisschen Ungemach mit dem Referendum in Spanien, das scheint jetzt langsam aber sicher in den Hintergrund zu rücken und in ein ruhigeres Fahrwasser überzugehen und deshalb hat der Dax heute zum ersten Mal den Anlauf über die 13.000er-Marke geschafft." Von Euphorie war an der Frankfurter Börse dennoch nichts zu spüren. Der Dax zog sich schon nach wenigen Minuten wieder unter die neue Rekordmarke zurück. Händler begründeten das mit fehlenden Impulsen. Zudem gebe es weiterhin Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Notenbank.