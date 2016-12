Spekulationen auf wieder bessere Bankengeschäfte haben den deutschen Aktienanlegern in der zweiten Adventswoche neue Jahreshochs beschert. Der Dax stieg bis Mittwochmittag um 1,6 Prozent auf 10.946 Punkte - so hoch wie seit Anfang Dezember 2015 nicht mehr. Dies sei vor allem der Markteinschätzung der Anleger zu verdanken, so Robert Halver von der Baader-Bank. Die setzten auf eine weitere lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. O-TON ROBERT HALVER, ANALYST BAADER-BANK "Die Anleger sind der Meinung: Wir haben zwar Krisen, aber das Geld bleibt billig. Und das Geld strömt nach wie vor in die Aktienmärkte, weil das Zinsvermögen keine vernünftigen Renditen mehr bietet. Und man geht davon aus, dass das auch im Jahr 2017 noch der Fall sein wird. Und man geht vor allem davon aus, dass politische Krisen mit dem billigen Geld die Eurozone nicht heimsuchen können." Der Dax hatte am Mittwochmittag die 11.000-Punkte-Marke weiter im Visier. Einige Börsianer warnten vor zu hohen Erwartungen an die EZB, ein Rücksetzer drohe. Andere sehen diese Gefahr nicht. O-TON ROBERT HALVER, ANALYST BAADER-BANK "Die EZB hat keine Möglichkeit, sie muss weiterhin sehr offensiv in ihrer Geldpolitik bleiben. Die Zinsen werde nicht erhöht, im Gegenteil. Man rechnet sogar damit, dass die Anleihekäufe noch mal verlängert werden, über März 2017 hinaus, und sogar das Volumen erhöht werden könnte, um ja jede finanzpolitische Krise in der Eurozone einzudämmen." Bis Jahresende dürfte der Deutsche Aktienindex noch weiter zulegen, die gute Stimmung zieht Investoren an. O-TON ROBERT HALVER, ANALYST BAADER-BANK "Die Zutaten für eine Jahresendralley sind gegeben. Das Geld bleibt billig, die Krisen in Europa werden unterdrückt und vor allen Dingen erwarten sehr viele, dass in Amerika durch Trump eine Konjunktur, ein Aufschwung losgetreten wird." Und von diesem Aufschwung, so die Erwartungen, könnten auch Deutschland und Europa profitieren.