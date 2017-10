Dax nimmt Kurs auf 13.000er-Marke

12.976 Punkte - der deutsche Leitindex Dax kletterte kurz nach Börsenstart am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch. Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom sorgten dafür, dass die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten in greifbare Nähe rückte. Dabei gab es Rückwind aus den USA. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index am Dienstag auf einen Rekordwert gestiegen. Robert Halver von der Baader Bank: "Die Steuersenkungen in den USA, davon werden auch die deutschen Exportfirmen mit Sitz in Amerika, mit Aktivitäten in Amerika, profitieren. Die Geldpolitik bleibt sicherlich üppig. Und wir müssen ja das nachholen, was die Amerikaner seit Juli als Leitindizes uns gegenüber in Deutschland voraushaben. Wenn wir das machen sollten, sind auch 13.000 Punkte und mehr drin. Allerdings muss man sagen, es wird volatiler. Denn die Konflikte dieser Welt sind nicht beendet." Dazu gehört auch die Zuspitzung der politischen Krise in Spanien. Wegen der unabsehbaren Folgen des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien suchten Anleger vor allem an der Madrider Börse das Weite. Besonders Bankaktien rauschten in die Tiefe. Auch der Dax gab fast die ganzen Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. Zudem mahnten einige Experten angesichts der jüngsten Kurssprünge vor einer Überhitzung des Marktes.