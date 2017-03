Dax wieder auf dem Weg nach oben

Das Aufatmen in Europa, über das Votum der Niederländer bei der Parlamentswahl, war am Donnerstag auch an den Aktienmärkten deutlich zu hören. Anleger reagierten mit Erleichterung auf den überraschend klaren Wahlsieg des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Der Dax stieg am Morgen um 1,2 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.156 Punkten. Daran dürfte allerdings auch die Zinserhöhung der US-Notenbank ihren Anteil haben, glaubt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. O-TON ROBERT HALVER, LEITUNG KAPITALMARKTANALYSE, BAADER BANK: "Die Holländer haben Pro-Europa gewählt. Das hilft sicherlich auch der Stimmung für Europa und ich denke, die Franzosen werden genauso wählen. Das andere Thema ist die Zinserhöhung. Sie ist gekommen, die war erwartet und die Zinserhöhung wird so interpretiert: Die US-Kultur ist besser als erwartet. Also kann man auch eine Zinserhöhung durchlassen. Aber was viel wichtiger ist, Frau Yellen hat deutlich gemacht, dass niemand Angst davor haben muss, dass jetzt die nächsten Zinserhöhungen rapide kommen werden. Nach wie vor haben wir einen sehr homöopathischen Zinserhöhungskurs." Die US-Notenbank hatte mit ihrer Zinserhöhung um ein Viertelprozent die Erwartungen der Anleger erfüllt. Mit ihrer Ankündigung von nur moderaten weiteren Zinsschritten schwächte Fed-Chefin Janet Yellen zudem den Dollar, so dass der Euro auf über 1,07 Dollar kletterte.