Dax zeigt sich stabil

Die Jagd auf neue Rekorde an den US-Börsen zum Abschluss der vergangenen Handelswoche hat den europäischen Aktienmärkten am Montag Rückenwind verliehen. Der Dax legte zunächst zu und bewegte sich in Richtung Jahreshoch. Auch der EuroStoxx50 gewann zu Wochenbeginn, wie Robert Halver von der Baader Bank an der Börse in Frankfurt am Main erklärte: O-Ton: "Der Dax ist sehr stabil. Man muss unterscheiden zwischen Emotion und Ratio. Emotion ist das, was wir jeden Tag in den Zeitungen lesen, alles über Trump, alles über die Griechenland-Krise. Aber die Ratio zeigt halt auch, die Berichtssaison läuft ganz gut, und es gibt nach wie vor keine Alternative. Wer will denn bei Zinsvermögen investieren?" Weil wegen eines Feiertags in den USA die Börsen an der Wall Street geschlossen bleiben, rechneten Experten mit einem vergleichsweise ruhigen Handel.