Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat mehr Einsatz für eine erfolgreiche Integration gefordert. Dies gelte sowohl für Migranten und als auch für die Gesellschaft insgesamt. Statt über die Instrumente müsse stärker über die Ziele von Integration gesprochen werden, sagte de Maizière am Dienstag in einer Grundsatzrede in Berlin. Nicht jeder Migrant, der eine Arbeitsstelle habe, etwas Deutsch spreche und nicht straffällig sei, sei damit auch gut integriert. Wer in Deutschland lebe, ob Flüchtling oder nicht, brauche realistische Erwartungen an das Leben in der Bundesrepublik, so der Bundesinnenminister. O-TON THOMAS DIE MAIZIERE, BUNDESINNENMINISTER "Wenn wir unsere Art zu leben schätzen, dann müssen wir sagen: Wir können bei der Integration nicht alle Ausprägungen anderer Kulturen tolerieren. Hinter dieser Aufgabe stecken zum Teil sehr schwierig Fragen. Innen Beispiele: Hochzeiten Minderjähriger, Verbindung von Ehre und Gewalt." Hierzu gehörte auch die Frage, ob man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeigen solle. O-TON THOMAS DE MAIZIERE, BUNDESINNENMINISTER "Durch die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, werden wir neu von religiösen Fragen berührt. Und damit werden wir umgehen müssen. Wir werden über Religion wieder mehr lernen müssen, um alle Teile unserer Gesellschaft zumindest mal zu verstehen. So wäre es nicht schlecht, dass die Bürgerinnen und Bürger mal eine Idee davon hätten, dass zwischen Sunniten und Schiiten ein gewisser Unterschied besteht." Die Bedeutung der Religion sei in Deutschland bisher unterschätzt worden. Religionsgemeinschaften komme bei der Integration eine große Verantwortung zu. De Maizière sprach auf dem 2. Zukunftskongress Migration und Integration, der sich an zwei Tagen den praktischen Fragen der Integration von Flüchtlingen widmen will.