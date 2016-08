Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat im Rahmen eines Arbeitsbesuches in den Berliner Geschäfträumen von Facebook erneut eine stärkere eigene Kontrolle von verbotenen Inhalten gefordert. Diese sollten ohne einen vorherigen Hinweis durch staatliche Behörden aus dem Dienst von Facebook entfernt werden, sagte der CDU-Politiker am Montag und fügte hinzu: "Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das Unternehmen daran arbeitet, mit auch innovativen Softwarelösungen. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass im Kampf gegen Kinderpornografie es sehr erfolgreiche Software gibt, die proaktiv, ohne dass es Beschwerden gibt, ein solcher Inhalt dann geblockt wird vom Unternehmen. Und ich habe sehr dazu ermuntert, dass ähnliche Aktivitäten auch in diesem Bereich stattfinden. Auch wenn wir wissen, dass es dort komplizierter ist." Die Unternehmenssprecherin von Facebook in Deutschland, Eva-Maria Kirschsiepe, versicherte, das Unternehmen stelle sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung. "Wir haben auch über das Thema gesprochen, das uns seit vielen Monaten beschäftigt: die Frage, wie schafft man es, das Thema Rassismus, hasserfüllte Inhalte im Netz, gut oder richtig damit umzugehen. Wir wissen, dass uns in dieser Diskussion auch eine enorme Verantwortung zukommt und die wollen wir gerne wahrnehmen. Wir stimmen da auch mit dem Minister überein, dass es insgesamt bei diesem Problem insgesamt ein gesellschaftliches Problem ist, was von allen Playern in der Gesellschaft mitadressiert werden muss. Wir sprechen von Staat, wir sprechen von Unternehmen, wir sprechen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Daran wollen wir unbedingt auch teilhaben als Unternehmen und das konstruktiv begleiten und an Lösungen mitwirken." Durch zahlreiche hasserfüllte und rassistische Äußerungen auf Facebook-Seiten war in den vergangenen Monaten erneut die Kritik an der Firma laut geworden, dass zum Beispiel nackte Brüste schneller von Facebook-Seiten entfernt würden als Aufrufe zu Gewalttaten gegen Ausländer.