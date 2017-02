De Mistura: USA sollten in Syrien nicht nur auf Militär setzen

Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura hat die USA davor gewarnt, im Syrien-Konflikt einseitig auf die militärische Karte zu setzen. Er wisse nicht, welche Haltung die USA in der Syrien-Krise einnehmen würden. Das Land müsse sich aber die Frage stellen, ob es die Extremistenmiliz IS nur bekämpfen oder tatsächlich schlagen wolle. Das sagte de Mistura am Sonntag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wenn wir den IS schlagen wollen, brauchen wir - auch wenn es kompliziert scheint - eine glaubhafte, politische Lösung in Syrien. Das ist die große Herausforderung der kommenden Wochen." De Mistura bemüht sich, die UN-Friedensverhandlungen für Syrien am Donnerstag in Genf wieder in Gang zu bringen.