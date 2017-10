Debatten um Ampel in Niedersachsen

Die Niedersachsen steuern nach der Landtagswahl auf eine schwierige Regierungsbildung zu. Nach der Abwahl von Rot-Grün und der Absage der FDP an ein Ampel-Bündnis könnte es auf eine große Koalition in dem Bundesland hinauslaufen. Vertreter von SPD und Grünen forderten daher die FDP auf, ihr Nein zu einer Ampel-Koalition zu überdenken. Die Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel aus Niedersachsen sagte am Montag in Berlin: O-Ton: "Aus den vielen guten Gesprächen, die wir auch in der vergangenen Legislatur mit der FDP an verschiedenen bürgerrechtlichen, flüchtlingspolitischen Themen geführt haben, haben wir die FDP eigentlich in vielen Fällen als Partner in bestimmten Punkten erleben können, und deswegen warten wir jetzt erst einmal gespannt ab, inwieweit da Verantwortung übernommen wird." Der FDP-Spitzenkandidat aus Niedersachsen, Stefan Birkner, bekräftigte hingegen seine Absage an eine Ampel-Koalition. Die FDP sehe keine Chance, als dritte Kraft in einer bestehenden Koalition einen Neustart in den für sie wichtigen Politikfeldern hinzubekommen. O-Ton: "Wir stehen nicht als Mehrheitsbeschaffer weiterhin nach der Landtagswahl nicht zur Verfügung. Das haben wir vor der Wahl angekündigt, und dabei bleibt es auch nach der Wahl, weil das eine klare, an Inhalten orientierte Positionierung ist." Möglich ist in Hannover neben einer großen Koalition und einer Ampel auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Beide Parteien, Grüne und FDP, haben in Niedersachsen am Sonntag Prozentpunkte verloren, die Grünen gleich fünf auf nunmehr 8,7 Prozent, die FDP rund zweieinhalb Prozentpunkte auf jetzt noch 7,5.