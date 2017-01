Vielerorts geht der Trend beim Biergenuss weg vom Einheitsgeschmack der Braukonzerne, hin zu neuen, handwerklich gebrauten Sorten, den sogenannten Craft-Bieren. Eine große Vielfalt erfreut mittlerweile auch in Großbritannien Bierkenner und Pub-Besucher. Eine Londoner Brauerei will die Idee des individuellen Biergenusses nun noch weiter auf die Spitze treiben: Mit exklusiv gebrautem Bier - passend zum Gencode des Trinkers. Braumeister Ciaran Giblin. MEANTIME BREWING COMPANY'S BREWMASTER CIARAN GIBLIN SAYING: "Wir schauen uns die DNA der Person an und erstellen ein Geschmacksprofil, etwa ob sie bittere Noten besonders wahrnimmt oder süße. Dann brauen wir ein Bier mit der dazu passenden Charakteristik, maßgeschneidert auf die Geschmacksknospen." Leider ist der Produktionsaufwand nicht im Rahmen eines abendlichen Kneipenbesuchs zu bewerkstelligen. Per Speichelprobe wird zunächst von einem externen Dienstleister das Erbgut des Kunden untersucht. Besonders interessant ist das für die Bitterstoff-Rezeptoren verantwortliche Gen TAS2R38. MEANTIME BREWING COMPANY'S BREWMASTER CIARAN GIBLIN "Es ist ein komplexer Prozess. Wir schütten nicht einfach alles zusammen und ab die Post." Auch die minimale Abnahmemenge ist wohl nichts für den Gelegenheitsgenießer: Zwölf Hektoliter wollen erst mal getrunken sein. Der Preis: Rund 30.000 Euro. Dafür darf man dann vom Etikett bis hin zum passenden Bierglas alles mit gestalten. Prost.