Bei den Wahlen zum Regionalparlament von Hongkong am Sonntag haben mehrere Kandidaten der Unabhängigkeitsbewegung den Einzug ins Abgeordnetenhaus geschaffte. Darauf deuten erste Stimmenauszählungen hin. Die Abstimmung war die erste nach den Demokratie-Protesten, die unter dem Stichwort "Regenschirm-Revolution" 2014 für Aufsehen gesorgt hatten. Damals hatten Demonstranten wochenlang Teile des Stadt blockiert und den zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung in Peking auf Hongkong kritisiert. Die oppositionelle Demokratiebewegung hofft auch auf den Erhalt von etwa einem Drittel der Sitze im Parlament und damit einer Veto-Möglichkeit gegen die besser aufgestellten, der Zentralregierung in Peking nahestehenden Parteien. Experten gehen davon aus, dass das Wahlergebnis zu weiteren Belastungen in den Beziehungen zwischen Hongkong und Peking führen könnte. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong war 1997 unter der Formel "Ein Land, zwei Systeme" an die Volksrepublik China zurückgegeben worden. Danach sollte Hongkong seine eigenen Gesetze und Freiheiten für mindestens 50 Jahre behalten können, die letztendliche Kontrolle der Stadt aber bei der Zentralregierung in Peking liegen.