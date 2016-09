Flugpassagiere mussten sich am Dienstag am Londoner City Airport auf lange Wartezeiten einrichten. Denn zwei Zwischenfälle sorgten für Verspätungen auf dem Flughafen. Wegen einer Computerpanne fielen die Check-in Schalter von British Airways an verschiedenen Londoner Flughäfen aus. Für einen Polizeieinsatz auf dem Rollfeld des City Airports sorgten dann Mitglieder der Gruppe "Black Lives Matter", die sich aus Protest aneinander gekettet hatten. Die Demonstranten wollten mit ihrer Aktion darauf aufmerksam machen, welchen Einfluss Großbritannien auf die Umwelt und damit ihrer Meinung auch auf die Lebensumstände von Schwarzen weltweit habe. Die Organisation "Black Lives Matter" entstand ursprünglich in den USA als Reaktion auf die afroamerikanischen Opfer durch Polizeigewalt. Bereits im August blockierte der britische Teil der Gruppe die Hauptzufahrtsstrasse zum Londoner Flughafen Heathrow.