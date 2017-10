Demonstration in Berlin: gegen Rassismus und Hass im Bundestag

Für Vielfalt und gegen Hass und Rassismus im Bundestag haben am Sonntag Menschen in Berlin demonstriert. Zu der Kundgebung hatten auch das Kampagnennetzwerk Avaaz und die Nichtregierungsorganisation Campact aufgerufen. Einer der Initiatoren der Demonstration ist Ali Can. "Es ist keine Anti-AfD-Demo. Ich möchte es noch mal betonen. Wir möchten hier nur, prinzipiell, gegen Hass und Rassismus demonstrieren und sagen, dass wir die nächsten vier Jahre lang ein Auge darauf werfen werden, ob wir Politik machen aufgrund der Werte, die in unserem Grundgesetz stehen", so Ali Can. Im Wahlkampf habe man rassistische Kommentare hören können. Diese dürfe sich in der kommenden Legislaturperiode nicht fortsetzen. Präsenz zeigte am Sonntag auch die Partei Die Linke, so deren Berliner Landesvorsitzende Katina Schubert: "Ich vertraue den Abgeordneten, aber die Abgeordneten müssen auch wissen, dass sie die Gesellschaft im Rücken haben. Das macht es für sie auch einfacher." Auch wenn die Veranstaltung nicht als Anti-AfD-Demonstration geplant war, so nutzten einige Demonstranten die Gelegenheit doch, um sich der Partei entgegenzustellen. "Ich glaube, dass viele Wähler zu kurz gedacht haben aus Protest. Und ich hoffe, dass die - wenn sie uns alle sehen und hören - vielleicht auch wieder verändert denken", so Renate Urban. Und Hans Jörg sagt: "Ich habe momentan das Gefühl, dass viele Leute das Gebäude einfach nur einreißen wollen, keine Lösungen haben, die Vielfalt nicht mehr schätzen. Und wir müssen alle aufstehen und sagen: Wir leben in dieser Demokratie. Wir müssen die Vielfalt unterstützen." Laut den Veranstaltern haben an der Demonstration rund 12.000 Menschen teilgenommen. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern.