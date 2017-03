Depeche Mode begeistert Fans in Berlin

Die britische Band Depeche Mode hat am Freitag in Berlin ihr neues Werk vorgestellt. "Spirit" ist das 14. Studioalbum der Synthie-Rock-Pioniere. Die Weltpremiere fand im Funkhaus Nalepastraße vor nur 1000 Gästen statt. Die meisten Fan-Tickets waren verlost worden. Karin Adelung und Eva Feldmann aus Berlin freuten sich, dabei zu sein. O-TON KARIN ADELUNG UND EVA FELDMANN, FANS: "Ein Konzert mit 1000 Leuten zu erleben von Depeche Mode ist wahrscheinlich schon was sehr besonderes, weil die füllen ja das Olympia-Stadion im Sommer und da sind 60.000, denke ich. Da werden wir noch auf dem Sterbebett von reden." "ja, davon werden wir unseren Kindern und Kindeskindern erzählen". Eine Stunde dauerte der Auftritt der Depeche-Mode-Urgesteine Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher. Neben den neuen Songs vom "Spirit"-Album, wie der Single-Hit "Where's the Revolution" hatte die Band auch Klassiker im Gepäck - sehr zur Freude der Konzertbesucher. O-TON LUTZ MÖNKHOFF, FAN: "Das ist der Soundtrack meines Lebens. Es ist unfassbar geil. Mehr Worten bedarf es eigentlich gar nicht. In jeder bestimmten Situation gibt's einen bestimmten Song, der Dich begleitet." Die Fans freuen sich nun auf die Europatournee von Depeche Mode im Frühjahr und Sommer. In Deutschland sind unter anderem Konzerte in Leipzig, Köln, Berlin und München geplant.