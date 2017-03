Depeche Mode stellen neues Album vor

Das Warten für Depeche-Mode-Fans hat ein Ende. Am Freitag stellte die britische Band ihr 14. Studioalbum auf einer Weltpremiere in Berlin vor. Mit "Spirit" präsentieren Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher ein politisches Werk und sind dabei ganz bewusst ein gewisses Risiko eingegangen: "Wir wussten, dass es vielleicht gefährlich wäre, ein Album zu machen, das man als politisch werten könnte, aber wir dachten, dass es in diesen Zeiten einfach nötig ist." "Ich glaube, es ist gut, weil wir nicht dafür bekannt sind, politische Statements abzugeben und ich glaube, dass die Leute deswegen mehr Notiz davon nehmen. Wir haben nicht haufenweise politische Alben, das ist vielleicht unser zweites. Und die Leute denken so vielleicht: die liegen richtig." Einen Vorgeschmack auf den politischen und düsteren Sound des neuen Albums lieferte bereits die erste Single-Auskopplung "Where's the Revolution". Die Weltpremiere von "Spirit" findet vor etwa 1000 Gästen im alten Funkhaus in der Nalepastraße in Berlin statt. Den eher kleinen und intimen Rahmen findet Gore beängstigender, als die großen Bühnen, die die Band sonst bespielt. Fans und Neugierige können die Premiere aber auch per Livestream im Internet verfolgen. Im Mai, Juni und Juli gehen Depeche Mode dann auf Europatournee.