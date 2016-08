(DIESEN BEITRAG SENDEN WIR IHNEN OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON OSMAN KAHRIMNAVOIC, BAYERN-FAN: "Also mein Tipp ist Bremen Bayern, also hier in München, Eröffnungsspiel Bundesliga, neuer Trainer, hier bei uns zu Hause, ich denke mal: 4:0 werden die Bremen nach Hause schicken." O-TON BASTIAN PISKORZ, WERDER-FAN: "Alles unter drei Tore wäre positiv für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen." O-TON STEPHAN BAARSCH, WERDER-FAN: "Wir sind halt in München jetzt hier, irgendwann muss man hier spielen und wir werden sehen, was geht. Vielleicht ist irgendwas zu holen. Mal gucken, ein Auswärtssieg 0:1 wäre schon klasse." O-TON LUCAS TREICHEL, WERDER-FAN: "Vollgas, Leidenschaft, mit Herz spielen, 100 Prozent geben, jeder kämpft für jeden und vielleicht geht am Ende irgendwas."