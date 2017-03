Der neue 50-Euro-Schein kommt

Die Bundesbank hat am Donnerstag in Frankfurt am Main die neue Version der 50-Euro-Banknote vorgestellt. Fälschungssicherer soll sie sein, weiß Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele: "Das auffälligste Merkmal ist auf der Vorderseite die Zahl 50, die eben in einer sehr brillanten Form für jeden zu erkennen ist. Und wenn man die Banknote bewegt, dann schillert sie eben von smaragdgrün zu tiefblau. Das ist den Bürgern schon bekannt von der 20-Euro-Banknote, von der zehner und der fünfer, so dass dieses Sicherheitsmerkmal das auffälligste Sicherheitsmerkmal der 50-Euro-Banknote ist." Auch bei den anderen Banknoten wird es schon bald Änderungen geben, so Thiele. "Die EZB hat beschlossen ab 2019 keine 500-Euro-Banknoten mehr auszugeben. Die nächsten auszugebenden Banknoten werden der Hunderter und der Zweihunderter sein, die aber derzeit noch in der Entwicklung sind, dann gedruckt werden müssen und die EZB hat erklärt, dass dieses Ende 2018 an die Öffentlichkeit ausgegeben wird", so Thiele. Zum 4. April wird der neue Schein - der vierte der sogenannten Europa-Serie - in allen 19 Mitgliedstaaten im Umlauf sein. Die neuen 5-, 10- und 20- Euroscheine wurden bereits eingeführt.