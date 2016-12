Ein Leben mit Behinderung ist nirgendwo einfach, auch nicht in Afrika. Nur wenige Menschen können sich einen Rollstuhl leisten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Eine kleine Firma aus England hat deshalb einen neuen Rollstuhl entwickelt. Er heißt SafariSeat, besteht aus Fahrradteilen und kann von Werkstätten vor Ort einfach selbst zusammengebaut werden. Die Idee kam Janna Deeble, als er in Kenia lebte. O-TON JANNA DEEBLE, SAFARISEAT FOUNDER SAYING: "Als ich in Kenia aufwuchs lernte ich einen Mann kennen namens Letu, der war behindert. Ihn so herumkriechen zu sehen hat mich erschüttert, aber wie es ist mit einer Behinderung zu leben konnte ich mir trotzdem nicht vorstellen. Als ich dann ein paar Jahre später studierte brach ich mir ein Bein und musste drei Monate lang im Rollstuhl sitzen. Bis dahin habe ich immer sehr unabhängig gelebt und auf einmal brauchte ich meine WG-Mitbewohner um mir die Socken anzuziehen. Das war ein Schock! (…) Und das brachte mich auf den Gedanken: Wenn ich schon solche Probleme habe, wie muss es erst Letu gehen?" Der SafariSeat ist gefedert und so gestaltet, dass auch im Gelände stabil fahren kann. Ihr Startkapital sammelte die Firma über die Plattform Kickstarter. Ursprünglich wollte sie nur 35.000 Euro, bekam aber weit über 100.000 Euro zusammen. Mit dem Geld sollen ab Mai 2017 in Kenia und Tansania die Rollstühle hergestellt werden. Außerdem entwickelt die Firma eine Open-source-Anleitung mit Piktogrammen und gibt Workshops. Jeder der möchte kann dann die SafariSeats kostenlos nachbauen.