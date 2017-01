Wo stand ein Schütze? Wo das Opfer? Und was konnte ein Zeuge von seiner Position aus überhaupt sehen? Bei der Aufklärung von Verbrechen stehen Fragen wie diese im Mittelpunkt. Dank digitaler Technik könnte die Beantwortung nun einfacher werden. Denn das Landekriminalamt Bayern hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich virtuelle Modelle von Tatorten erstellen lassen. Dazu werden sie mit einem Laserscanner vermessen und dann digitalisiert. Ralf Breker leitet das Projekt. O-TON RALF BREKER, INGENIEUR BEIM LKA BAYERN: "Beispielsweise wird auch ein Staatsanwalt und ein Polizist gleichzeitig diese Tatorte begehen können und den Tatort gegebenenfalls absuchen können oder Sichtbereiche überprüfen von Zeugen, oder auch für Sachverständige beispielsweise, oder für Ballistiker wird es eventuell möglich sein, Schusskanäle in diesen virtuellen Raum zu legen und Analysen durchzuführen." Auch das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau hat Breker bereits digitalisiert. Das 3D-Modell könnte es leichter machen auch heute noch mutmaßliche NS-Verbrecher zu überführen und ihnen ihre Tatbeteiligung nachzuweisen. O-TON RALF BREKER, INGENIEUR BEIM LKA BAYERN: "Die Intention dahinter ist eben folgende, dass man zum einen eine bessere Übersicht über das Lager bekommt und zum anderen verschiedene Perspektiven, zum Beispiel von Wachtürmen aus, einnehmen kann. Oder wo ist eine Kompanie entlang marschiert, was konnte man von dort aus sehen? Ist es möglich, die Krematorien zu sichten." Die neue Technik kam bereits nach dem Amoklauf am Münchener Olympia-Einkaufszentrum im Sommer 2016 zum Einsatz. Auch im Fall Peggy griffen die Ermittler zum virtuellen 3D-Modell. Und die Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgereizt. Um lügenden Verbrechern auf die Schliche zu kommen forschen die Wissenschaftler jetzt an virtuellen Räumen, in denen man sich bewegen und Gegenstände verrücken kann.